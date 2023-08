In Canada krijgt elke sigaret antirookwaarschuwing

Waarschuwingen met afbeeldingen

Het doel van de maatregel is om de tabaksconsumptie te verminderen, die volgens de autoriteiten zowat 48.000 doden per jaar veroorzaakt. De Canadese regering zegt te hebben gemerkt dat sommige jongeren, die bijzonder vatbaar zijn voor tabaksverslaving, beginnen met roken nadat ze een enkele sigaret hebben gekregen in plaats van een pakje met gezondheidswaarschuwingen.