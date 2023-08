Crisiscentrum neemt leiding over om situatie rond Brussel-Zuid te verbeteren

Doel is te komen tot een gecoördineerde oplossing voor de complexe problematieken. Premier De Croo en minister Verlinden stellen hierbij heel duidelijk dat het engagement en de invulling van de verantwoordelijkheid door alle betrokkenen de kritische succesfactoren zijn.

Er wordt gewerkt op drie assen. De eerste is de aanpak van de criminele fenomenen en illegaliteit in en rond het stationsgebouw. Naast de federale politie en de lokale politiezone Brussel-Zuid worden ook onder meer de Dienst Vreemdelingenzaken en de veiligheidsdiensten van de NMBS betrokken bij de oplijsting van de acties. In afwachting van de opmaak van het actieplan worden op zeer korte termijn operationele initiatieven genomen die een onmiddellijk effect kunnen hebben op het onveiligheidsgevoel.

Infrastructurele aanpassingswerken

Een tweede as is de aanpak van de toestand van daklozen en hulpbehoevenden, de verslavings- en gezondheidsproblematiek en de openbare netheid in de zone van het Zuidstation en de onmiddellijke omgeving. Die wordt uitgewerkt door het Brussels Gewest, de betrokken gemeente- en stadsdiensten en de federale gezondheids- en immigratiediensten. Ook de nationaal drugscommissaris zal vanuit haar drugscommissariaat ondersteuning bieden.

De derde as zijn infrastructurele aanpassingswerken voor het verbeteren van de veiligheid in en rond het stationsgebouw. Naast inspanningen die hiervoor zullen moeten worden geleverd door de NMBS en Infrabel, moet ook een versterkt cameratoezicht door het Brussels Gewest verder worden onderzocht en uitgewerkt.

Crisiscentrum neemt leiding over

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) neemt de strategische coördinatie op zich en faciliteert de samenwerking tussen de verschillende diensten. Daartoe worden zeer snel de eerste coördinatievergaderingen georganiseerd om de acties op te lijsten en invulling te geven aan operationele initiatieven op korte termijn. Het crisiscentrum treedt op als coördinator, zonder daarbij in de plaats te treden van de bevoegde diensten en autoriteiten. De taak is beperkt in tijd en zal na de opmaak van het leefbaarheids- en veiligheidsplan worden overgedragen aan het Brussels Gewest.

Op operationeel en uitvoerend niveau moet de Brusselse bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie met de lokale politie, de Hoge Ambtenaar van het Brussels Gewest en de CEO’s van de NMBS en Infrabel voor elk van de assen, binnen de eigen bevoegdheden, een actieplan uitwerken met de acties op korte, middellange en lange termijn.

«De situatie van het Zuidstation is complex en verdient dat we de problemen samen aanpakken», stelt premier De Coo. «Concreet zal het Nationaal Crisiscentrum voortaan de inspanningen van de lokale overheden, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de bevoegde federale instanties, de NMBS en Infrabel coördineren. Concrete maatregelen worden zeer binnenkort verwacht.»