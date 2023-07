DIT is de rijkste politieke partij van België

Opvallend is dat ook Ecolo een forse sprong maakt en nu, samen met de MR, op meer dan 14 miljoen euro zit. De Vlaamse traditionele partijen - cd&v, Vooruit en Open Vld - hebben tussen 10 en 13 miljoen, net zoals Les Engagés, het vroegere cdH, en PTB/PVDA. Alleen Groen zit minder goed in de slappe was, met een nettovermogen van 6,6 miljoen euro. Bij het kleine Défi is er stilaan sprake van droog zaad, met nog 362.000 euro.

Vermogen verdrievoudigd

Eind 2021 hadden de partijen nog 157 miljoen euro, in 2020 was dat nog ’maar’ 133,5 miljoen euro. Met 165 miljoen eind 2022 werden de partijen een vijfde rijker in twee jaar tijd. Kijken we nog verder terug in de tijd, dan is hun vermogen meer dan verdrievoudigd. In 1999 bedroeg het gezamenlijke nettovermogen nog maar 56,4 miljoen euro, bleek uit een studie van de KU Leuven naar de partijfinanciering.