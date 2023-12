DIT is het Woord van het Jaar 2023

Graaiflatie is volgens Van Dale de inflatie die wordt aangewakkerd door ondernemingen die de kostenstijging van grondstoffen, productiemiddelen en arbeid volledig of bovenmatig doorberekenen aan de consument om hun winst op peil te houden of te verhogen. Het woord ontstond onder invloed van het Engelse «greedflation» en is een samentrekking van graaien en inflatie.