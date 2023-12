Vrouwen zijn crimineler dan gedacht

Voor de studie werden data uit veertien landen in Europa, Noord-Amerika en Centraal-Azië, waaronder België, Italië, Groot-Brittannië, Zweden en Servië, verwerkt. «Vrouwen zijn op alle criminele vlakken, en overal in de hiërarchie aanwezig», zegt Garavini Seisselberg over de onderzochte landen.

over het hoofd gezien

Volgens het onderzoek zijn vrouwen niet alleen het slachtoffer van internationale misdaad, maar zijn ze ook actief betrokken bij drugs, mensenhandel, het witwassen van geld, namaak en geweldsmisdrijven. «Ze slagen er vaak in om topposities te bekleden als de leiding overnemen van hun partners die zijn gevlucht, in de gevangenis zitten of werden vermoord. Niettemin worden vrouwen over het hoofd gezien als verdachten, als belangrijke informanten of als kandidaten voor exitprogramma’s uit de georganiseerde misdaad», besluit Garavini Seisselberg.