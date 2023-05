Dodelijk ongeval met zeilboten op Italiaans meer

Eerder was sprake van zeker twee doden en twee vermisten. De twintig andere opvarenden konden na het incident zelf naar de wal zwemmen of zijn gered door de kustwacht.

Windhoos

De zestien meter lange boot was afgehuurd door toeristen, aldus Attilio Fontana, de president van de regio Lombardije.

Verjaardag

Het Lago Maggiore is een meer in het grensgebied van Italië en Zwitserland en is erg populair bij toeristen.