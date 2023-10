Een op de drie jongeren gebruikte voorbije jaar een vape

Jongeren tussen 15 en 20 jaar hebben een andere relatie met de e-sigaret dan wie ouder is. Terwijl de e-sigaret voor 20-plussers meer een manier is om te stoppen met roken, is het voor 15- tot 20-jarigen een activiteit op zich. Bij ruim 6 op de 10 van die jongeren zijn de ouders niet op de hoogte van hun gebruik.