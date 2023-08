Een op de tien scholieren overweegt job als leerkracht

Tien procent van de bevraagde leerlingen zet leerkracht op nummer één als toekomstige job. Nog eens 25% overweegt het beroep als optie. In het technisch onderwijs ligt het enthousiasme opvallend hoog. Daar ziet veertien procent een loopbaan in het onderwijs wel zitten. De VSK bevroeg in totaal 11.090 leerlingen.

Vooral tekorten in secundair onderwijs

Cijfers van de VDAB tonen aan dat het aantal openstaande vacatures in het onderwijs op een jaar tijd met 20% is gestegen. Vooral in het secundair onderwijs heersen tekorten. In totaal staan er net geen 3.200 vacatures voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs open, een vijfde meer dan in juli 2022.