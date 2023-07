Ene weerrecord na andere sneuvelt: «Juli 2023 wordt wellicht warmste maand ooit»

Warmste jaar sinds begin metingen?

«We zien momenteel overal ter wereld ongekende veranderingen. De hittegolven in de Verenigde Staten, Europa en China laten de records een na een sneuvelen», aldus Gavin Schmidt. Hoewel het weerfenomeen El Niño een kleine rol speelt in de huidige waarnemingen, «meten we nu al maanden recordbrekende temperaturen aan het zeeoppervlak, ook buiten de tropen», vervolgt de klimatoloog, «en we verwachten dat dit zo doorgaat, want we blijven broeikasgassen uitstoten in de atmosfeer».