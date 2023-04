Geld lenen? Dit moet je weten over een lening aanvragen

Kijken we naar het afgelopen jaar dan zien we dat veel Belgen een zogeheten energielening hebben afgesloten om hun woning op een energiebesparende manier te renoveren, blijkt uit een artikel van het Franstalige L'Echo . Het waren voornamelijk de hoge energietarieven die ervoor zorgden dat energiezuinige investeringen nodig waren.

Maar: een lening kan natuurlijk ook om andere redenen worden aangevraagd. Misschien moet je een grote investering doen of heb je geld nodig om een huis te kunnen kopen. Wat de reden ook is; voordat je begint met lenen, is het handig om hier meer over te weten. In dit artikel lees je er meer over.

Welke soorten leningen zijn er zoal?

Wil je een lening aanvragen dan merk je al gauw dat je de keuze hebt uit verschillende soorten leningen. Hierbij heeft iedere lening eigen kenmerken én eigen voordelen en nadelen. Bij een verbouwing of renovatie is de ene lening bijvoorbeeld handiger dan de andere lening. Daarom is het goed om je daarin te verdiepen. Persoonlijke lening aanvragen

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een persoonlijke lening. Vraag je lening aan via internet en je leent een bedrag dat van tevoren vast is gesteld. Daarbij staat de looptijd van de lening vast en weet je vooraf altijd al wat de hoogte van de rente gaat worden. Dat is een groot voordeel, want zo weet je precies waar je aan toe bent en kom je niet achteraf nog voor financiële verrassingen te staan. Het nadeel ervan is dat de rente op een persoonlijke lening vaak hoger ligt dan de rente op bijvoorbeeld een doorlopend krediet.

Een persoonlijke lening sluit je af wanneer je een investering moet doen in een product met een bepaalde levensduur zoals een auto. Ook gebruiken mensen een persoonlijke lening bij een verbouwing of renovatie. Een paar zaken waar je rekening mee moet houden, zijn: Een lening is natuurlijk nooit gratis; je moet altijd rente betalen. Des te hoger de lening, des te hoger de rente.

Een persoonlijke lening is vooral aantrekkelijk wanneer je hogere bedragen wil lenen. Bij een lager leenbedrag voor kleine uitgaven is de rente in verhouding erg hoog. Doorlopend krediet aanvragen

Naast een persoonlijke lening is een doorlopend krediet een populaire keuze. Bij zo'n lening krijg je een kredietlimiet; een maximaal bedrag dat je mag lenen. Je kunt dit bedrag in één keer opnemen en gebruiken of je kiest ervoor om het in delen op te nemen. Let hierbij op dat het moment waarop je begint met opnemen het moment is waarop je ook start met terugbetalen.

Een doorlopend krediet wordt vaak gebruikt voor een verbouwing, renovatie of het investeren in energiebesparende en/of duurzame toepassingen. Dat laatste zien we steeds meer; vorig jaar werd 12% van de globale elektriciteit opgewekt door wind en zon ! Maar: er is een paar nadelen te vinden aan deze lening: De rente van een doorlopend krediet staat niet vast en kan tussendoor dus veranderen.

Daarbij weet je vooraf niet hoe lang het duurt voordat je de lening terug hebt betaald.

Wil je meer aflossen dan je al doet? Dat mag, maar je moet zelf actie ondernemen als je dat wil doen.

Andere vormen van geld lenen

Een persoonlijke lening en een doorlopend krediet worden iedere dag aangevraagd, maar wist je dat er ook nog andere manieren zijn van geld lenen? Denk bijvoorbeeld aan rood staan, waarbij je geld leent van de bank. De meeste banken bieden de opties aan om tot € 1.000 of € 2.500 rood te kunnen staan. Hierbij hoef je alleen geld te betalen over het bedrag dat je in de min staat. Deze vorm van krediet is ideaal wanneer je maand een keer duurder uitvalt dan je vooraf had gedacht. Daarbij kun je het gebruiken voor kleinere bedragen. Let er wel op dat de rente op rood kunnen staan in verhouding vaak hoog is.