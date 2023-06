Genderfluïde personen kunnen naam en geslacht voortaan onbeperkt aanpassen

Het nieuwe wetsontwerp komt tegemoet aan de kritiek die het Grondwettelijk Hof uitte op delen van de Transgenderwet uit 2017. Die wet stelde dat mensen maar één keer van naam en geslacht konden veranderen. Voor een tweede verandering volgde een omslachtige procedure in de rechtbank. Daarna nog eens veranderen, was al helemaal niet mogelijk. Volgens het Grondwettelijk Hof is er geen gegronde reden is om een aanpassing van geslacht of voornaam moeilijker te maken of te verbieden voor transpersonen.