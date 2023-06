Greta Thunberg stopt na bijna vijf jaar met schoolstakingen: «Dit is de laatste voor mij»

De Zweedse klimaatactiviste blijft zich echter inzetten voor het milieu. «Wij die onze stem kunnen laten horen, hebben de plicht om dat te doen. Om alles te veranderen hebben we iedereen nodig. Ik zal blijven protesteren op vrijdag, ook al is het technisch gezien geen ’schoolstaking’. We hebben gewoon geen andere optie dan alles te doen wat we kunnen. De strijd is nog maar net begonnen», zegt ze in een tweet die volgt.