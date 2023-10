Hoe sterker de Vlaamse identiteit, hoe negatiever de houding tegen migranten

In 2003 toonden onderzoekers aan dat hoe sterker iemand zich identificeerde met Vlaanderen of Wallonië, hoe negatiever hun houding was tegenover migranten. De nieuwe studie van de KU Leuven wou nagaan of deze patronen nog steeds aanwezig waren, en bekeek daarvoor de tijdspanne tussen 1991 en 2020.

Stabiel

Na elke federale parlementsverkiezing werden in Vlaanderen tussen de 1.700 en 1.000 mensen bevraagd, en in Wallonië tussen de 1.000 en de 600. Uit de analyses bleek allereerst dat de algemene houding tegenover immigranten over de tijdsperiode relatief stabiel zijn gebleven, met uitzondering van een opvallende stijging in positieve houding tussen 2010 en 2014. De verschillen in migratiegevoelens tussen Vlaanderen en Wallonië zijn relatief klein.