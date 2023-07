Italië maakt zich op voor nieuwe hittegolf

De naamsverandering van berichtendienst Twitter naar X wordt doorgezet door eigenaar Elon Musk. Het officiële account van het bedrijf heet inmiddels al X en topvrouw Linda Yaccarino stelde het nieuwe logo maandagochtend voor. «X is er! Let’s do this», schreef ze in een tweet bij een afbeelding van het nieuwe logo: een witte X tegen een zwarte achtergrond. Dat logo werd ook geprojecteerd op het hoofdkantoor in San Francisco.