Kritiek op berichtgeving van tv-media over aanslag in Brussel: «Aanbod was niet goed genoeg»

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle toonde zich vandaag erg scherp voor de manier waarop de nieuwsmedia maandag verslag uitbrachten over de aanslag in Brussel. «In tijden van crisis moeten onze nieuwsmedia bakens zijn van kwaliteit en degelijk geverifieerde informatieverstrekking. Wat gisterenavond te zien was, voldoet niet aan die standaarden.»

«De hoofdredacties moeten dit evalueren en hier vooral lessen uit trekken», reageerde de cd&v-minister nog.

De nieuwsdienst van de VRT slaat mea culpa: «Ons aanbod rond de gebeurtenissen in Brussel was niet goed genoeg», benadrukt Dimitri Verbrugge, hoofdredacteur VRT NWS Journaal. «Het kwam door een samenloop van technische problemen en inschattingsfouten. We hadden sneller moeten schakelen en een extra journaal moeten maken. We hadden ploegen ter plaatse maar de verbindingen vielen weg.»

De openbare omroep is dit intern grondig aan het evalueren. «Vanochtend stonden we er trouwens wel met alle extra journaals en al onze andere platformen», aldus nog Verbrugge.

Reactie VTM NIEUWS

VTM NIEUWS kon zich dan weer minder vinden in de kritiek van minister Dalle: «VTM NIEUWS was gisterenavond snel ter plaatse voor live verslaggeving rond de terroristische aanslag in onze hoofdstad. Waarom? Omdat het onze plicht is. Een dergelijke gebeurtenis heeft een grote impact, op de voetbalsupporters in het Koning Boudewijnstadion, op de inwoners van Brussel, op het hele land», luidt de reactie van VTM NIEUWS.

«VTM NIEUWS is er om dat nieuws te brengen, zoals het op dat moment evolueert, snel en altijd accuraat. Soms met informatie die nog niet officieel bevestigd is, zoals dan ook werd meegegeven, maar altijd met informatie vanuit betrouwbare bronnen, zoals de veiligheidsdiensten of verschillende van onze eigen journalisten.»