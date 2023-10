‘Rebel’-acteur Aboubakr Bensaihi stond op enkele meters van terrorist: «Hij schoot, keek ons aan en reed weg»

Aboubakr Bensaihi heeft het vreselijke drama in Brussel van wel héél dichtbij meegemaakt. De 27-jarige acteur uit onder meer ‘Black’ en ‘Rebel’ was op het moment van de feiten in de buurt van waar de aanslag plaatsvond. Meer nog: de terrorist stond even vlakbij hem.

Overlevingsmodus

Bensaihi zat op dat moment met een vriend in de auto. Op Instagram vertelt hij wat er zich precies afspeelde. «De in het oranje geklede man stond amper zes meter van onze auto, haalde een geweer tevoorschijn en begon op auto’s en voorbijgangers te schieten. We wisten op dat moment niet wat er aan de hand was, maar we hadden de juiste reflex om te bukken en gas te geven terwijl we door het rode licht reden (overlevingsmodus). De man vuurde een schot af vlak boven onze auto, keek ons aan, stapte op zijn scooter en reed weg. Pas nadat we op sociale media zagen wat er gebeurd was, drong het volledig tot ons door. Ik ben enorm geschokt. Mijn gedachten gaan uit naar de families van de slachtoffers», schrijft hij.