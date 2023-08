Mallorca geschokt na golf groepsverkrachtingen door toeristen

Op het eiland Mallorca zou opnieuw een jonge vrouw het slachtoffer zijn geworden van een groepsverkrachting door toeristen. Opnieuw, want de voorbije maand waren er al verschillende meldingen van gelijkaardige feiten op het populaire vakantie-eiland. De verontwaardiging heeft intussen het regeringspaleis in Palma bereikt.

De politie van Palma maakte donderdag bekend dat vijf Franse toeristen en een Zwitser zijn opgepakt op verdenking van de verkrachting van een achttienjarige Britse. De feiten vonden maandagmorgen plaats in een hotel tijdens een feest in de badplaats Magaluf, dat populair is onder Britten. De verdachten zijn allemaal vooraan in de twintig. Ze werden opgesloten nadat er beelden van de feiten waren opgedoken.

Vorige maand werden vijf Duitse toeristen opgepakt wegens een vermoedelijke groepsverkrachting van een vrouw in een hotel in Ballermann. Enkele dagen later werden in Magaluf twee Ieren voor dezelfde reden bij de kraag gevat.

Incidenten nemen toe

Op het Spaanse eiland neemt de verontwaardiging over de opeenvolging toe. Voor zover men zich kan herinneren, was er in het recente verleden geen sprake van zo’n reeks vermoedelijke groepsverkrachtingen. Vorig jaar was op Duitslands favoriete eiland en op de andere eilanden van de Balearen wel al sprake van een toename van het aantal verkrachtingen met 70% ten opzichte van 2021, tot liefst 111 geregistreerde gevallen.

Massatoerisme

Steeds meer inwoners van Mallorca wijzen met de beschuldigende vinger richting het toegenomen toerisme, dat in zijn kielzog meer criminaliteit meebrengt. Dat gaat ook over meer diefstallen, meer knokpartijen en meer vandalisme. Maar de vermeende groepsverkrachtingen zijn van een ander kaliber. De verontwaardiging heeft ook het regeringspaleis in Palma bereikt. «We willen niet dat dergelijke gebeurtenissen opnieuw gebeuren op de Balearen», schreef de leider van de nieuwe conservatieve regionale regering, Marga Prohens op X (voorheen twitter). Ze verklaarde zich solidair met het meest recente slachtoffer.

Lees ook Apple waarschuwt mensen die hun iPhone opladen terwijl ze slapen