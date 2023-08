Apple waarschuwt mensen die hun iPhone opladen terwijl ze slapen

Na een dag is de kans groot dat je iPhone aan een nieuwe oplaadbeurt toe is. Vaak laden mensen hun toestel op wanneer ze gaan slapen, maar dat is niet altijd zonder gevaar. Zo waarschuwt het Amerikaanse technologiebedrijf dat je een opladende iPhone best niet in je bed laat liggen. «Slaap niet op je iPhone of oplaadkabel en leg het toestel niet onder een kussen, deken of je lichaam als het aangesloten is aan het stopcontact. Leg je toestel of oplaadkabel in een goed geventileerde ruimte tijdens het opladen», klinkt het.