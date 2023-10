Meer reislust bij Belgen tijdens herfstvakantie: dit zijn de populairste bestemmingen

Hoger reisbudget

Ook Sunweb Group, de digitale vakantie-expert die actief is met de merken Sunweb en Eliza was here, ziet dat het aantal boekingen naar het zonnige buitenland in de herfstvakantie is toegenomen. Ook bij hen zijn bestemmingen rond de Middellandse Zee geliefd, zoals Kreta, Gran Canaria en de Turkse Rivièra. Bij Sunweb zijn er 30% meer boekingen dan vorig jaar voor de herfstvakantie, bij Eliza was here zelfs 50% meer.