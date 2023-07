N-VA en Open VLD dienen - zonder cd&v - stikstofdecreet in: «Dit slaat de coalitie definitief aan diggelen»

Bijna twee weken geleden trok de Vlaamse regering met een stikstofpatstelling het zomerreces in. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wilde het stikstofdecreet, met daarin de maatregelen van het stikstofakkoord van maart, laten goedkeuren in de regering. Coalitiepartner cd&v weigerde het licht op groen te zetten zolang er niet meer duidelijkheid was over het milieuonderzoek naar twee essentiële cd&v-eisen (het salderen tussen bedrijven en de versoepeling van vergunningsrempels). De regering-Jambon trok zonder akkoord de zomer in.

Maar door het Ineos-arrest, waarbij vorige week de vergunning voor de ethaankraker in de Antwerpse haven werd vernietigd, kwam de hele stikstofdiscussie in een nieuwe stroomversnelling. Er gingen stemmen op om versneld in te grijpen. Daarom komt er nu een opovallend initiatief vanuit het Vlaams Parlement. Fractieleiders Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) en Wilfried Vandaele (N-VA) hebben vandaag, met de steun en de handtekening van hun partijvoorzitters Tom Ongena (Open Vld) en Bart De Wever (N-VA), een stikstofdecreet ingediend in het parlement.

Volgens de indieners is het voorstel «conform de afspraken gemaakt binnen de Vlaamse regering» en wordt er ook meteen een advies van de Raad van State gevraagd. «Met dit parlementaire initiatief wordt zes tot acht maanden tijd gewonnen en kan de rechtszekerheid versneld worden hersteld», luidt de redenering. Cd&v dient het voorstel niet mee in omdat de partij haar steun aan het stikstofakkoord afhankelijk heeft gemaakt van het milieueffectenonderzoek (MER) naar de twee cd&v-eisen.

Ministeriële instructie van Demir ingetrokken

«Ik neem akte van de beslissing van de collega’s van de N-VA en de Open Vld», reageert fractieleider Peter Van Rompuy. «Door deze procedurele stap willen zij het advies van de Raad van State versneld verkrijgen over het gehele decreet», klinkt het. «Eenmaal het advies van de Raad van State binnen is, kunnen de gesprekken in de schoot van de Vlaamse regering hervat worden om zo snel mogelijk te komen tot een juridisch robuust, definitief stikstofdecreet», aldus Van Rompuy.

Volgens Open Vld en N-VA zal de Vlaamse regering er alles aan doen om de MER zo snel mogelijk op te starten. «Indien uit het MER-onderzoek blijkt dat de twee voorgestelde versoepelingen mogelijk zijn, dan zullen ze finaal worden ingeschreven in het stikstofdecreet», luidt het.

Niet onbelangrijk: de recente ministeriële instructie van minister van Omgeving Zuhal Demir wordt ingetrokken. Minister Demir nam die (verstrengde) instructie na het uitblijven van een akkoord binnen de regering naar eigen zeggen om een vergunningstop te vermijden. Boerenbond en ABS trokken intussen al naar de Raad van State tegen de instructie. Als reden voor de intrekking van de instructie wordt verwezen naar het Ineos-arrest, waarin staat dat er een regelgevend kader (dus een decreet) nodig is voor het beoordelingskader en de verankering van vergunningsdrempels.

Vlaams Belang vraagt spoedzitting

Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen een spoedzitting van het Vlaams Parlement. «Er is duidelijk geen Vlaamse regering meer», zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang). «Dit slaat de coalitie definitief aan diggelen. Terwijl ze onze boeren in complete onzekerheid stort, vertrekt de Vlaamse regering nu gezellig op verlof. De regering moet uit reces teruggeroepen worden en het Vlaams Parlement moet in spoed bijeenkomen», zegt Janssens.

Vlaams Belang reageert ook verontwaardigd op de timing van de demarche. «Snel een knuppel in het hoenderhok gooien waar onze boeren het slachtoffer van zijn en dan op verlof vertrekken, wie doet zoiets?», vult Janssens aan.

Ook Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin veroordeelt de gang van zaken. «Het stikstofdecreet zoals het nu voorligt, betekent een ramp voor de Vlaamse landbouw», zegt hij. «Onze boeren worden met de rug tegen de muur gezet door deze politieke spelletjes.»