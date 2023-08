Noodweer in Slovenië eiste al zes doden, ravage is niet te overzien (video)

In Slovenië heeft het noodweer nog twee extra dodelijke slachtoffers geëist, wat de totale dodentol op zes brengt. Maar er is ook goed nieuws: het waterpeil van de rivier de Mur, op de grens met Oostenrijk, is sinds zondagavond aan het dalen. Het gevaar voor aardverschuivingen blijft, vanwege de natte grond.