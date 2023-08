Noord-Korea wil leger verder klaarstomen voor mogelijke oorlog

Noord-Korea wil zijn strijdkrachten verder in staat van paraatheid brengen met het oog op een oorlog op het Koreaanse schiereiland. Dat is beslist tijdens de centrale militaire commissie van de Arbeiderspartij tijdens een lange vergadering in Pyongyang. Zo zijn belangrijke militaire richtlijnen aangenomen over de inzet van eenheden en over de planning voor nieuwe militaire oefeningen, schrijven staatsmedia.