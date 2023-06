OEPS. Franse Barbieposter is een beetje pikanter dan bedoeld

Over minder dan een maand kunnen we de langverwachte Barbiefilm in onze bioscoopzalen bekijken. Ter promotie werd onlangs een nieuwe internationale poster verspreid. In Frankrijk zorgt die voor heel wat hilariteit op het internet door een grappige toevalligheid.

De poster ziet er op het eerste gezicht onschuldig uit. De bekendste roze pop ter wereld, vertolkt door Margot Robbie, zit op de schouder van haar blonde sidekick Ken, gespeeld door Ryan Gosling. Maar wat nu net het stof doet opwaaien, is de tekst. Die verkondigt: «Elle peut tout faire. Lui, c’est juste Ken». Vertaald naar het Nederlands betekent dat evenveel als «Zij kan alles doen. Hij is gewoon Ken».

Woordspeling

Laat het toeval nu blijken dat het woord «ken» ook een werkwoord is in het Franse dialect. Meer bepaald staat het voor «seks hebben». «C’est» heeft ook dezelfde uitspraak als «sait», wat «weten» of «kunnen» betekent. Als we de tekst met die nieuwe info herbekijken, dan krijgt die een andere, iets pikantere betekenis: «Zij weet hoe ze alles moet doen. Hij weet gewoon hoe hij seks moet hebben». En daar gaat het internet natuurlijk op los.

«Geniaal»

Sommigen geloven dat het om een doelbewuste marketingstunt gaat. «Het is onmogelijk dat geen enkele Franstalige de pikante woordspeling opgemerkt zou hebben», vertelt een Franse marketingmanager van een concurrende studio aan The Hollywood Reporter. «Het is geniaal dat ze het erin hebben gestopt.»

Warner Bros bevestigt noch ontkent of het om een toevallige of een doordachte woordspeling gaat. In elk geval is de filmstudio blij met de gratis reclame. «De speculaties rond de Barbiecampagne tonen dat het publiek enthousiast is over de aanstaande release van de nieuwe film», aldus een woordvoerder van Warner Bros.