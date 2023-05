Barbie dropt trailer van haar nieuwe film! (video)

Heb je je altijd al afgevraagd hoe het leven van Barbie er in het echt uitziet? Dan is er goed nieuws voor jou, want voortaan kan je genieten van een voorproefje. De trailer van de Barbie-film met in de hoofdrol Margot Robbie en Ryan Gosling, is nu beschikbaar. De rooskleurige film verschijnt vanaf 19 juli in onze bioscoopzalen.