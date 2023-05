ABBA-reünie op Eurovision 2024? Het antwoord is gekend

«Als iemand nee zegt, is het nee»

De band werd in 1972 opgericht en scoorde hit na hit. Wereldwijd werden meer dan 400 miljoen singles en albums verkocht. In 1983 eindigde het ABBA-verhaal, maar na lange tijd maakten ze in 2021 een comeback. In de ABBA Voyage show in Londen voeren hologrammen van de bandleden een virtueel concert op. Tijdens de première verschenen de vier leden voor het eerst terug samen, maar daarna stopte ABBA definitief.