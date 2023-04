ABBA-expo komt naar België

«ABBA 1974-2024: From Waterloo to the world» belooft een «totale onderdompeling in de muzikale en visuele wereld van de groep». Bezoekers kunnen vijf themaruimtes ontdekken, die de belangrijkste periodes in de carrières van Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus en Anni-Frid Lyngstad tonen.