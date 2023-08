Onbekende man dringt Tiens wzc binnen en verwondt twee bewoners, één in levensgevaar

In woonzorgcentrum Huize Nazareth in de Tiense deelgemeente Goetsenhoven zijn vrijdagochtend twee bewoners gewond geraakt nadat een onbekende man het centrum was binnengedrongen. Dat wordt bevestigd door burgemeester van Tienen Katrien Partyka en het parket. Politie en parket zijn ter plaatse, de twee bewoners werden naar het ziekenhuis overgebracht.