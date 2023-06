Opvallend: Freddie Mercury wou Queens grootste hit aanvankelijk ‘Mongolian Rhapsody’ noemen

‘Mama, there’s a war began’

Ook de wereldberoemde lyric die begint met ‘Mama, just killed a man’ was aanvankelijk ‘Mama, there’s a war began; I’ve got to leave tonight; I’ve got to stand an fight’. Verder werd er ook wat geshuffeld met woorden: ‘Galileo’, ‘Bismillah’ en ‘Fandango’ zijn vandaag nog steeds bekend, terwijl ‘Belladonna’ en ‘matador’ het niet haalden. Tot slot werd ook de zin ‘Time for good-byes now, is this reality’ geschrapt.