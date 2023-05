Onthuld: FBI voorkwam in 1983 moord op Queen Elizabeth II

De Britse Queen Elizabeth II was het doelwit van een mogelijke moordpoging tijdens een bezoek aan de westkust van de Verenigde Staten in 1983. Dat blijkt uit onlangs vrijgegeven documenten van de Amerikaanse politiedienst FBI.

Volgens inlichtingen van de politie van San Francisco, via een bron dicht bij Ierse nationalisten, zou een man wiens dochter was gedood in Noord-Ierland door een rubberkogel, het plan hebben gehad om de koningin iets aan te doen. Zo wou hij iets laten vallen op het koninklijke jacht op het moment dat het schip onder de brug Golden Gate Bridge zou varen, of zou hij proberen de Britse Queen om het leven te brengen tijdens een bezoek aan het Yosemite-park.

Spanningen Ierland

Die bedreiging kwam op 4 februari 1983, een maand voor de koningin en haar man, prins Philip, de Amerikaanse staat Californië zouden bezoeken. Als reactie op de bedreiging was de Secret Service van plan om de voetgangersweg op de brug af te sluiten bij de passage van het jacht. Wat de maatregelen in het park waren, is niet bekend. Het bezoek vond plaats zoals gepland. De FBI maakte geen informatie bekend over mogelijke arrestaties, meldt de Britse omroep BBC.

De omroep brengt in herinnering dat vele van de bezoeking van de Queen aan de VS gebeurden tijdens de spanningen in Noord-Ierland.