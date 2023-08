Professor klaagt universiteit aan omdat ze niet hetzelfde salaris krijgt als mannelijke collega’s

Rachel Lance is biomedisch ingenieur en professor aan Duke University in Durham, in de Amerikaanse staat North Carolina. Door een medische aandoening onderhandelde ze een werkweek van 10 uur met een lager salaris met haar werkgever. Niet lang daarna verhoogde de werkdruk, zonder dat er een loonsverhoging volgde.

Lance klaagt de universiteit aan omdat ze volgens haar niet hetzelfde betaald krijgt als mannen in vergelijkbare functies. Ze diende een klacht in wegens seksediscriminatie bij het Office of Institutional Equity van de universiteit en de Equal Employment Opportunity Commission. De professor eist achterstallig loon en een correctie van haar salaris.

Represailles

In de aanklacht wordt beweerd dat de universiteit represailles nam «via meerdere pogingen om haar te degraderen» en «door haar haar rechten als faculteitslid te ontnemen». De aanklacht stelt voorts nog dat de universiteit een oogje dichtkneep toen haar supervisor en andere collega’s Lance «lastigvielen» en «onder druk zetten» om de discriminatieklachten te laten vallen.

«Als ik deze problemen niet aan de kaak stel, zullen ze blijven gebeuren», legde de professor haar beweegredenen uit aan WRAL News. «Ik ben niet de enige die ongelijk behandeld wordt bij Duke. Meerdere mensen hebben soortgelijke klachten ingediend tegen dezelfde personen die mij het leven zuur hebben gemaakt», schrijft Lance nog op X (voorheen Twitter).

Lance is gespecialiseerd in de fysiologie van het menselijk lichaam in extreme omstandigheden, zoals diep onder water. Ze deelde haar expertise bij de verslaggeving over de toeristische onderzeeër die eerder dit jaar implodeerde op weg naar het wrak van de Titanic.