Race tegen de tijd voor inzittenden duikboot Titan: zuurstof is straks op

Afgelopen zondag daalde de Titan in de Atlantische Oceaan af om het wrak van de Titanic te bezoeken. Na anderhalf uur verloor de duikboot echter alle contact met het moederschip en sindsdien wordt er met man en macht gezocht naar de onderzeeër. De vijf inzittenden, onder wie OceanGate-CEO Stockton Rush en de Britse miljardair Hamish Harding, hebben in principe zuurstof tot 13:18 uur Belgische tijd, zo berekende de Amerikaanse kustwacht.

Tijd rekken

Volgens duikbootbouwer Erik Hasselman is het mogelijk dat de inzittenden het nog iets langer zouden kunnen volhouden. «Die 96 uur is een minimum, in ieder geval bij de duikboten zoals wij ze bouwen. Die nemen een bepaald verbruik aan. Als die mensen zich rustig hebben gehouden, zullen ze sowieso minder zuurstof verbruiken en minder CO2 uitstoten. Daarmee kan je die tijd dus rekken. Daarnaast hebben ze waarschijnlijk ook nog zuurstof en CO2-filters aan boord die je normaal zou gebruiken in een niet-noodsituatie. Die mag je ook meetellen. Dus ik hoop dat ze nog iets langer hebben en dat er natuurlijk nog doorgezocht wordt», vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.