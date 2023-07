Recordaantal 40-jarigen in de VS is nog nooit getrouwd geweest, blijkt uit studie

In 1980 was slechts 6% van de 40-jarigen in de VS nog nooit getrouwd, volgens het Pew Research Center. Anno 2023 is dat aantal gestegen naar 25%. Ook tegenover 2010 is dat een ‘significante stijging’ van 5%, aldus het onderzoek.

Het Pew-rapport ontdekte dat 40-jarige mannen in VS vaker ongetrouwd zijn dan vrouwen en dat zwarte 40-jarigen ‘veel vaker’ nooit getrouwd geweest zijn dan het gemiddelde.

Het rapport toonde ook aan dat 40-jarige Amerikanen met een bachelordiploma op zak gemiddeld genomen vaker minstens één keer in huwelijksbootje gestapt zijn dan leeftijdsgenoten die minder onderwijs hadden genoten. «Een derde van zij met een middelbaar schooldiploma of minder was nog nooit getrouwd, vergeleken met 26% van zij met enig onderwijs en 18% van degenen met een bachelordiploma of meer», aldus Pew.

Veranderende mening over trouwen

De bevindingen, die wijzen op een verschuiving in de mening van Amerikanen over het belang van trouwen, verschilden sterk van de statistieken die in 1980 werden gerapporteerd, toen slechts 6% van de 40-jarigen nog nooit getrouwd was geweest, meldde Pew.

Ongeveer 1 op de 4 40-jarigen die in 2001 nog niet getrouwd waren, gaven elkaar het jawoord tegen de tijd dat ze 60 werden, rapporteerde Pew. Als dat patroon zich doorzet, verwacht het onderzoekscentrum dat «een vergelijkbaar deel» van de nooit getrouwde 40-jarigen de komende jaren ook zal trouwen.

Amerikanen trouwen later

Uit een rapport uit 2022 van het National Marriage Project van de Universiteit van Virginia blijkt dat de mediane leeftijd van een eerste huwelijk de afgelopen 50 jaar is gestegen, van 23 jaar in 1970 tot ongeveer 30 jaar in 2021 voor mannen en van 21 jaar in 1970 tot 28 jaar in 2021 voor vrouwen.

Maar een later huwelijk betekent niet noodzakelijkerwijs een beter huwelijk: 81% van de mannen die eerder trouwden, zei dat ze tevreden waren in hun huwelijk, vergeleken met 71% van degenen die later trouwden, ontdekte het rapport. Bij vrouwen waren de resultaten vergelijkbaar, maar met een kleiner verschil – 73% van de eerder getrouwde vrouwen was tevreden, vergeleken met 70% van de later getrouwde vrouwen, aldus het rapport.

