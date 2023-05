Zoveel spenderen we gemiddeld als gasten op een bruiloft

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de Brusselse formatie LũpaGangGang, die in maart z’n debuutplaat ‘Dopamine Overdose’ loste.