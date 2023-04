Feestje op de planning? Pak eens uit met een gehuurde outfit van Essentiel Antwerp

In de lente brengt Essentielopnieuw een rental collectie uit die liefhebbers toelaat om avondkleding te huren in Antwerpen, Gent, Knokke, Amsterdam en Londen. Er zullen vijf onvertoonde stijlen verhuurd worden, gaande van een volumineuze babydoll jurk met een gigantische strik tot een aansluitende maxi jurk met pailletten, en dit in verschillende kleuren.

Deze items kunnen spontaan gehuurd worden of gereserveerd worden voor een latere datum, waarbij er kan gekozen worden voor een huurperiode van vier of acht dagen. Een jurk kan gehuurd worden voor €75 voor vier dagen en €100 voor acht dagen - een top of een rok huur je al voor €40 voor vier dagen en €60 voor acht dagen. Op deze manier kunnen de items eenvoudig gedragen worden op een feestweekend of op een langere vakantie.