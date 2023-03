TIPS & TRENDS. Van eten in bed tot India in je living en kleerkast

Echte Parisiens eten in bed

In bed eten, dat doe je alleen op dagen dat je ziek bent of wanneer je jezelf echt eens wil verwennen tijdens een ontspannen weekend. Liefst van al laat je je lievelingsgerecht dan thuisbezorgen zodat je zo min mogelijk moeite hoeft te doen. Op restaurant daarentegen eet je uiteraard deftig aan tafel. Toch? Wel, niet als het van het Parijse restaurant Derrière afhangt.

Derrière ligt niet zo ver van het Centre Pompidou en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de sfeer in het restaurant enigszins artsy is. Wie de ingang weet te vinden (Darrière ligt verborgen achter een andere eetgelegenheid) komt terecht in een ruimte gevuld met eclectisch meubilair, inclusief een pingpongtafel in het midden van de zaal die je, uiteraard, mag gebruiken. Op de eerste verdieping wacht echter een nog grotere verrassing.

Daar kan je namelijk plaatsnemen in bed om van je maaltijd te genieten. Gewoon, alsof je bij je thuis in je kamer lag te genieten van je afhaalmaaltijd. Maar Derrière heeft nog meer in petto, want via de toiletten kan je zomaar belanden in de speakeasy of geheime bar van het restaurant en de benedenverdieping bevat een huis in een huis, dat je met een groep tot acht personen kan reserveren. Nog niet overtuigd? Jacquemus en Dua Lipa zijn alvast fan...

India in je living

In het rustige Terhulpen, vlak bij het station, ligt een verborgen culinaire parel. Food with Varinder combineert er het beste van de Indiase, Iraanse en Israëlische keuken. Toen de Brits-Indische Varinder meer dan 15 jaar geleden met haar man Siamack in België aankwam, stond een restaurant openen echter niet op de planning. De belangstelling voor eten komt er bij de geboorte van de tweeling. Vanaf dan begint Varinder papjes en ander babyvoedsel te bereiden. Beetje bij beetje ziet ze het belang van een lekkere gezinsmaaltijd in.

Bij Food with Varinder heb je dan ook het gevoel dat je in haar woonkamer wordt uitgenodigd. Je eet wat de pot schaft, afhankelijk van wat ze op de markt vindt en waar ze zelf zin in heeft. Verser dan vers dus! Denk aan aubergines gevuld met panneer en de traditionele muhammara, waarin je stukjes brood met za'atar dopt. Schrik niet als je daarna een cheesecake krijgt voorgeschoteld, want Varinder haalt de mosterd ook bij de Britse keuken.

Varinder en Siamack maken graag tijd voor een praatje, en dat kan ook leiden tot spontane brouwsels. Zo had een van de gasten wel zin in chai latte, op basis van Indische thee, en zonder verpinken zet Varinder een pot voor het hele restaurant!

Het huiselijke concept van Varinder valt in de smaak, want binnenkort opent ze een nieuw restaurant in Leuven. Stay tuned!

40 euro voor een vast menu

Place A Favresse 71, 1310 Terhulpen

Het beste van Frankrijk en India