Russische maanlander Luna-25 ingeslagen op de maan: «situatie die niet volgens plan verliep»

De eerste Russische missie naar de maan in bijna een halve eeuw is dus mislukt. Wat er precies is misgelopen, wordt onderzocht. Daartoe wordt een «interministeriële commissie» samengesteld.

Volgens Roskosmos deed zich zaterdag een incident voor bij een manoeuvre voorafgaand aan de maanlanding die in principe maandag was voorzien. Iets voor de middag Belgische tijd werd de communicatie met Luna-25 verbroken.

Ruimtestation in 2040

De sonde had bodemstalen moeten nemen en naar water moeten zoeken. Voor Rusland stond veel prestige op het spel. Het land, dat tegen 2040 een ruimtestation op de maan wil inrichten, wilde bewijzen dat het ondanks de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne nog steeds in staat is om de competitie in de ruimte aan te gaan.

Luna-25 werd meer dan een week geleden gelanceerd. De 1.800 kilogram zware sonde belandde vorige woensdag in een baan rond de maan. Sindsdien zocht Luna-25 naar een geschikte landingsplaats in de omgeving van de zuidpool van de maan.

India in de mix

Het was de eerste Russische missie naar de maan sinds de Sovjet-ruimtesonde Luna-24 in het jaar 1976. Eigenlijk werkte Roskosmos samen met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA aan het nieuwe maanprogramma, maar na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 zette ESA een punt achter die samenwerking.

Momenteel is ook India met een eigen vaartuig onderweg naar de maan. De Chandrayaan-3 moet later deze maand landen. Als dat lukt, wordt India het vierde land dat met succes een maanlanding uitvoert, na de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en China.

Lees ook Russische maanlander stuurt eerste data door