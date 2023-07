Sinéad O’Connors laatste tweet toont wanhoop na verlies van haar zoon: «Hij was de liefde van mijn leven»

Sinead O’Connor vocht haar hele teven tegen haar demonen. Ze leed onder meer aan een bipolaire stoornis, en had een moeilijke jeugd. Ze kreeg vier kinderen, maar vorig jaar stapte haar zoon Shane uit het leven. Na zijn dood werd de zangeres opgenomen in het ziekenhuis vanwege mentale problemen.

Laatste tweets

In een tweet op 17 juli, die intussen verwijderd is, beschreef O’Connor hoe zwaar het rouwproces was. «Sinds zijn dood leef ik als een ondood nachtwezen. Hij was de liefde van mijn leven, de lamp van mijn ziel. We waren één ziel, gedeeld met twee personen. Hij was de enige persoon die ooit onvoorwaardelijk van mij hield. Ik ben helemaal verloren zonder hem.»