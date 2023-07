‘Madam Bakster’ bevallen van dochter van overleden man: «Kobe zou trots zijn»

«Mocht Kobe ons zien, hij zou trots zijn op zijn twee vrouwen», vertelt ze. Anderhalf jaar geleden kwam ze in het nieuws nadat haar man Kobe Jacxsens op 30-jarige leeftijd overleden was. Hij leed aan maagkanker, met uitzaaiingen naar de slokdarm. Nog voor de chemotherapie had Kobe zijn sperma laten invriezen. Toen duidelijk werd dat Kobe het niet zou halen, besloten ze om toch samen een kind te krijgen via postmortembevruchting. Volgens de wettelijke termijn moest ze evenwel zwanger raken op amper twee jaar tijd na zijn dood. Dankzij haar verhaal is de termijn intussen opgetrokken naar vijf jaar.