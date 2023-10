Stam van wereldberoemde Britse boom verwijderd na vandalisme (video)

Werklui hebben donderdag de monumentale stam van de boom omgezaagd, daarna is de boom met behulp van een kraan opgetild en verplaatst. «We namen het besluit om hem om gezondheids- en veiligheidsredenen te verwijderen. Toen hij viel, belandde hij in een precaire positie op de Muur van Hadrianus», aldus de National Trust, de Britse organisatie verantwoordelijk voor de bescherming van erfgoed.

Er is nu een grote openbare raadpleging gestart om ideeën te verzamelen over hoe deze boom, die geïsoleerd aan de voet van twee heuvels in een spectaculair landschap stond, eer kan worden bewezen. Volgens de eerste reacties hebben sommige mensen voorgesteld om er bankjes of een sculptuur van te maken.

300 jaar oud

Twee weken geleden werd de Sycamore Gap Tree omgezaagd bij een vermoedelijke vandalenstreek. De esdoorn was zowat driehonderd jaar oud, en op zich gezond. Hij was bekend door de feeërieke ligging tussen twee heuvels naast de Muur van Hadrianus, en was onder meer te zien in een film over Robin Hood uit 1991.