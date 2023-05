Steeds meer mensen krijgen virusziekte na tekenbeet

Bij een tekenbeet hecht het diertje zich vast in de huid en zuigt bloed op. Een teek die besmet is met TBE kan de ziekte overdragen van zodra hij zich vasthecht in de huid. In tegenstelling tot de ziekte van Lyme, die ook door besmette teken wordt overgedragen, helpt het dus niet om het diertje snel te verwijderen en zo de kans op besmetting te verkleinen. Teken met het TBE-virus komen vooral voor in grote delen van Centraal- en Oost-Europa. Wie naar een risicogebied reist en buitenactiviteiten plant, wordt aangeraden zich te beschermen.

Hoe beschermen?

Vooral risico op reis

TBE komt voor in tenminste 27 Europese landen, waaronder ook bij Belgen populaire vakantielanden als Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Italië, Kroatië, Slovenië, Noorwegen, Zweden en Finland. Vooral wie in de natuur gaat wandelen, sporten of kamperen, loopt het risico om gebeten te worden door een teek. In gebieden waar teken met het TBE-virus voorkomen, blijkt 9% van de diertjes besmet. Elk jaar lopen in Europa ongeveer 10.000 mensen de ziekte op. In België is het risico op een infectie met het TBE-virus zeer klein. Tussen 2019 en 2021 raakten 13 Belgen besmet: 10 van hen na een reis in het buitenland, 3 van hen in eigen land.