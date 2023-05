The Weeknd gaat verder onder eigen naam Abel Tesfaye

Op Instagram en Twitter is de identiteit van The Weeknd voortaan verleden tijd. Daar prijkt nu zijn geboortenaam Abel Tesfaye. Die verandering komt niet echt als een verrassing. Vorige week vertelde hij namelijk nog in een interview met het Amerikaanse W Magazine dat hij The Weeknd achter zich wilde laten. De aanleiding van het interview was de nieuwe HBO-serie ‘The Idol’, die op 4 juni uitkomt en waarin Tesfaye samen met Lily-Rose Depp de hoofdrol speelt.

«Alles gezegd wat ik kan zeggen»

De zanger zal wel blijven muziek maken onder zijn nieuwe (of ja, oude) naam Abel Tesfaye. Toch komt er nog één album van The Weeknd, maar dat zal zeker het laatste zijn. «Dit zal mijn laatste knaller zijn als The Weeknd. Het is iets wat ik moet doen», vertelde hij in het interview. «Als The Weeknd heb ik alles gezegd wat ik kan zeggen.»

Onder de naam The Weeknd is Abel een van de grootste sterren in de popindustrie. Zo heeft Guiness World Records hem zelfs uitgeroepen tot meest populaire artiest ter wereld. In februari dit jaar brak hij nog het Spotify-record: The Weeknd was de eerste artiest met 100 miljoen maandelijkse luisteraars. Ondertussen zijn dat er 111 miljoen en is hij een van de meest beluisterde artiesten wereldwijd.