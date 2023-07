Tien jaar koning Filip: Belg geeft z’n vorst net een voldoende

Filip krijgt 5,9 op 10. Geslaagd, weliswaar met de hakken over de sloot. Toch vindt 62% van de ondervraagde Belgen dat Filip de voorbije tien jaar positief is geëvolueerd. Bij zijn eedaflegging waren er nog grote twijfels over de capaciteiten van de zevende koning der Belgen.

Professioneel

Koningsgezinde liberalen

Op de vraag of België een monarchie moet blijven of een republiek, zegt 57% van de Belgen het koningshuis te verkiezen. Wel is er een duidelijk verschil tussen de regio’s. In Wallonië is 63% aanhanger van de monarchie als staatsvorm, evenveel als in Brussel. In Vlaanderen is dat slechts 52%. Liberale kiezers van Open VLD en MR zijn nog het meest koningsgezind, die van N-VA en zeker Vlaams Belang het minst.