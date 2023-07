Tientallen klachten over seksuele intimidatie bij McDonald’s in Verenigd Koninkrijk

De topman van McDonald’s in het Verenigd Koninkrijk heeft zijn verontschuldigingen aangeboden nadat meer dan honderd huidige en vroegere medewerkers van de fastfoodketen hebben getuigd over seksuele intimidatie, aanranding, racisme en pesterijen.

De Britse omroep BBC voerde de afgelopen maanden een onderzoek naar de werkomstandigheden bij McDonald’s in het Verenigd Koninkrijk. Daaruit kwamen meer dan honderd beweringen van aanranding (31 keer), seksuele intimidatie (78), racisme (18) en homofobie (6).

Zo zijn er getuigenissen van een 17-jarige vrouw die van een 20 jaar oudere medewerker de vraag kreeg of hij haar zijn penis mocht tonen. Een andere 17-jarige medewerkster zegt dat een manager haar verstikte en bij de billen greep. Er zijn ook klachten dat werknemers die zich misdroegen, na klachten niet ontslagen werden, maar naar een ander filiaal verplaatst werden.

«Tekortgeschoten»

Alistair Macrow, de topman van McDo in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, reageerde dat het bedrijf in sommige gevallen is tekortgeschoten. «Elk van de werknemers verdient het om te werken in een veilige, respectvolle en inclusieve omgeving», aldus Macrow. «Er zijn duidelijk gevallen waarbij we zijn tekortgeschoten en waarvoor we ons erg verontschuldigen.»

«Er is gewoonweg geen plaats voor intimidatie, misbruik of enige vorm van discriminatie bij McDonald’s, en we zullen alle beschuldigingen onderzoeken. Alle bewezen inbreuken op onze gedragscode zullen bestraft worden met de strengste maatregelen die we kunnen opleggen, tot ontslag toe», aldus nog Macrow.

McDonald’s is een van de grootste private werkgevers in het Verenigd Koninkrijk. De fastfooodketen stelt meer dan 170.000 mensen tewerk in 1.450 restaurants.