TW Classic: Bruce Springsteen leverde topshow, maar verkeersproblemen gooiden opnieuw roet in het eten

Op TW Classic heeft afsluiter, en de man waarvoor iedereen gekomen was, Bruce Springsteen het Werchterse publiek op sleeptouw genomen. Bijna drie uur lang voerden hij en zijn E Street Band de zestigduizend toeschouwers aan alsof ze aan een koordje hingen. Bruce Springsteen dirigeerde, commandeerde en charmeerde met een show waarvan elke seconde geregisseerd en afgevijld was. Nadien volgde evenwel opnieuw een lange nacht voor festivalgangers die huiswaarts keerden.

Voorzichtig mag je de Amerikanen niet noemen, maar het begin was rustig, om op te warmen. ’Night Shift’ verenigde voor het eerst de wei, met drie nummers later het verhaal van ‘The River’ als eerste echte hit. ’Last Man Standing’ en ‘Backstreets’ ging The Boss vooraf met een intermezzo over vergankelijkheid en korte duur van het leven, de menigte verviel in een respectvolle stilte.

Volle gas

De storm (niet de meteorologische) zette dan wél op, want Springsteen ontvlamde meteen erna in ‘Because The Night’. ‘Thunder Roads’ was na negentien nummers het eerste ‘slot’, een opmaat voor drie kwartier volle gas.

Bruce Springsteen toonde zijn gave om als geen ander een massa van zestigduizend en een vijftiental topmuzikanten tot geheel te smeden, al was het voor een moment. ’Glory Days’ greep hij aan om samen met gitarist Steve Van Zandt zich af te vragen wie er al naar huis wou. Niemand, was hun antwoord, in de wei vielen al wel de eerste gaten. Maandag en een mogelijke drukke uittocht als reden. De afwezigen misten het emotionele akoestische ’I’ll See You In My Dreams’ dat de zeventiger solo als uitzwaaier zong.

Verkeersproblemen

M aar ook op de tweede festivaldag op de wei van Werchter is het met moeite dat de bezoekers weggeraakten van het terrein. Zowel het fiets- en autoverkeer als het openbaar vervoer verliepen op zijn minst stroef.

Fietsenparking overrompeld

Na de vele klachten over de mobiliteit voor en na Werchter Boutique had Live Nation op zondag aangegeven ingrepen te hebben gedaan voor TW Classic. Die betaalden zich vooral uit bij het aankomen. Behalve lange rijen aan de fietsenparking, werden er geen grote problemen opgemerkt.

Na de zondageditie met passage van Bruce Springsteen was dat anders. Live Nation had bezoekers aangeraden om zoveel mogelijk met de fiets te komen, maar ook bij het vertrekken daarmee rapporteerden festivalgangers op sociale media problemen. Grote flessenhalzen door te weinig capaciteit bij het uitchecken van de fietsen, werden daar als probleem aangestipt.

Late exit voor treinreizigers

De Lijn had zondag aangekondigd niets aan te passen aan de regeling, maar ook daar liep het opnieuw op zijn minst moeizaam. Om 3 uur ’s nachts kwamen nog steeds pendelbussen aan aan het station van Leuven, passagiers gaven aan lang te hebben moeten wachten. Eenmaal geleegd, leken de bussen weg te rijden richting de stelplaats. Niet terug naar het festivalterrein dus, wat betekent dat rond 3 uur het einde in zicht was. Ook de nachttrein moest zijn vertrek uitstellen.

Ten slotte spreken veel mensen op sociale media over lange wachttijden bij het verlaten van wagenparkings, gaande van drie kwartier stilstaan, tot meer dan een uur. «Bruce is al geland in de VS, maar wij staan nog steeds stil op de parking», klonk het. Enkele straten zouden het grote verkeer niet kunnen trekken.