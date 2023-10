Universal klaagt bedrijf aan voor illegaal kopiëren songteksten

In de aanklacht wijst Universal Music op verschillende gevallen waarin Claude inbreuk zou hebben gemaakt op hun werk. Toen het bedrijf de chatbot vroeg om teksten te maken die overeenkomen met bekende nummers als ’What a Wonderful World’ of ’Sweet Home Alabama’ kwam de chatbot met kopieën die niet of nauwelijks van het origineel verschillen, beweert Universal Music, dat onder andere de popsterren Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish vertegenwoordigt.