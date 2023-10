UPDATE. Dodentol in Israël loopt op tot 1.300, 1.350 doden in Gazastrook

Het dodentol in Israël is opgelopen tot 1.300. Dat schrijft de Times of Israël. Minstens 1.354 Palestijnen zijn gedood en 6.000 gewond geraakt bij de aanvallen op de Gazastrook die Israël heeft gelanceerd als vergelding voor de grootschalige aanval van Hamas op Israël. Het conflict gaat vandaag zijn zesde dag in.

In Israël raakten 3.300 mensen gewond, van wie 28 in kritieke toestand verkeren, aldus Times of Israël. In de Gazastrook zijn 6000 mensen gewond.

Het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden (OCHA) meldt intussen dat er 340.000 Palestijnen uit hun woning in Gaza zijn gevlucht. Meer dan 4.600 woningen op de Gazastrook zijn onbewoonbaar, 32.000 raakten licht beschadigd. In het gebied leven ruim 2 miljoen mensen.

Israël levert geen water, brandstof of elektriciteit aan Gaza

De vluchtelingen kunnen Gaza niet uit want Israël heeft de veertien kilometer lange strook volledig afgesloten. Ook de grensovergang naar Egypte is dicht. De Israëlische minister van Energie Katz zei vandaag op X, het vroegere Twitter, dat er geen water, brandstof of elektriciteit aan Gaza zal worden geleverd tot de gijzelaars van Hamas zijn bevrijd. Het gaat naar schatting om 150 mensen.

Hamas heeft donderdagochtend overigens opnieuw raketten afgevuurd op Tel Aviv, naar eigen zeggen in een reactie op Israëlische luchtaanvallen op burgers in de Gazastrook. Hamas zegt dat Israël het had gemunt op burgers in twee vluchtelingenkampen. Er zouden tientallen doden en gewonden zijn. Journalisten van het Franse persagentschap AFP zeggen zeker zeven lichamen en zes verwoeste gebouwen te hebben gezien in een van de kampen.

Blinken in Israël

Intussen is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in Israël aangekomen om zijn solidariteit met het land te betuigen na de aanval van Hamas. Hij zal tijdens zijn bezoek ontmoetingen hebben met Israëlische topfunctionarissen, onder wie premier Benjamin Netanyahu.

Blinken zal morgen in de Jordaanse hoofdstad Amman ook een ontmoeting hebben met de Palestijnse president Mahmoed Abbas en de Jordaanse koning Abdallah II, zo werd vernomen van een Amerikaanse functionaris.

Door de aanval van Hamas op Israël zijn zeker 22 Amerikanen om het leven gekomen. Blinken zei hierover dat het aantal «waarschijnlijk» nog zal oplopen. De Amerikaanse regering belooft ervoor te zullen zorgen dat partner Israël beschikt over wat het nodig heeft om zichzelf te verdedigen.