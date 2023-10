Israël beveelt «volledige blokkade» van Gazastrook: geen stroom, voedsel en brandstof

Het Israëlische leger wil verder 300.000 reservisten oproepen om te vechten in de zogenaamde Operatie IJzeren Zwaarden. Dat is het grootste aantal in de geschiedenis van de Israëlische strijdkrachten (IDF). Dat meldt The Jerusalem Post op X, het voormalige Twitter, op basis van de Israëlische strijdkrachten (IDF).

2,3 miljoen Palestijnen in Gaza

In de Gazastrook leven ongeveer 2,3 miljoen Palestijnen in slechte omstandigheden. Het gebied strekt zich uit over ongeveer 40 kilometer langs de Middellandse Zee. De Gazastrook werd in 1967 bezet door Israël. De Palestijnse Autoriteit kreeg er in 1993 zelfbestuur. In 2005 werd de bezetting door Israël beëindigd. In 2007 greep Hamas er echter met geweld de macht. Israël stelde vervolgens een blokkade in langs de landsgrens, in de zee en in de lucht. Egypte blokkeerde op zijn beurt de zuidgrens van de Gazastrook.