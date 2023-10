UPDATE. Dreigingsniveau in Brussel wordt weer teruggebracht naar niveau drie

Het dreigingsniveau in Brussel daalt weer van niveau 4 naar niveau 3. Dat heeft premier Alexander De Croo bekendgemaakt na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Het dreigingsniveau in de rest van het land blijft op 3. Intussen vraagt Vlaams Belang het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v).

Na de aanslag in Brussel gisterenavond was het dreigingsniveau opgetrokken naar 3 in heel België en naar 4 - het hoogste niveau - in onze hoofdstad. Omdat de dader vanochtend geneutraliseerd werd, is het imminente karakter van de dreiging verdwenen, aldus premier De Croo. Niveau 3 betekent wel dat waakzaamheid nog steeds aan de orde is. Dat komt neer op een verhoogde aanwezigheid van de politie en dat die bijkomende controles kan uitvoeren.

Naast het algemene niveau kan het Orgaan voor de Dreigingsanalyse OCAD bijkomend specifieke punctuele evaluaties bepalen voor specifieke belangen waar nodig, meldt het Crisiscentrum intussen. «Het OCAD en zijn partners blijven de situatie van nabij opvolgen en vragen van alle diensten een verhoogde waakzaamheid», luidt het.

«Bevel om grondgebied te verlaten moet dwingender worden»

De dader van de aanslag verbleef sinds oktober 2020 onwettig in ons land. Het bevel om het grondgebied te verlaten kon volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor echter niet aan de Tunesische dader worden afgeleverd. De premier bevestigt dat de dader niet op de radar van de veiligheidsdiensten stond voor radicale ideeën en ook geen strafblad had. «Daardoor was het moeilijker om gedwongen terugkeer uit te voeren.»

«De illegale Tunesiër leefde onder de waterlijn, en gisterenavond heeft hij dan op een bijzonder laffe manier toegeslagen», klinkt het. «Maar welke conclusies moeten we hieruit trekken?», gaat de premier verder. Een bevel om het grondgebied te verlaten voor uitgeprocedeerde asielzoekers moet dwingender worden. «Dat wil zeggen meer samenwerkingen en dwingende afspraken met landen van herkomst, samen met andere Europese landen.» Staatssecretaris De Moor wil handelsinvesteringen, ontwikkelingssamenwerking en visumbeleid gebruiken om sommige landen die moeilijk doen over samenwerking rond de terugkeer van hun onderdanen, tot terugkeersamenwerking te bewegen.

Maandelijks worden duizenden bevelen om het grondgebied te verlaten uitgevaardigd aan personen die illegaal in het land verblijven, maar heel wat minder personen verlaten het land vrijwillig of gedwongen. Dat leren de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor het tot een uitzetting komt, hebben personen die internationale bescherming vragen, verschillende procedures om zich te verzetten tegen een weigering van de Belgische autoriteiten.

Volgens de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hebben in 2022 van de 25.292 personen die een bevel om het grondgebied te verlaten kregen, er maar 5.497 dat effectief gedaan. Er is sprake van meer dan 2.900 gedwongen uitzettingen en 760 vrijwillige vertrekkers. Bij het resterende aantal gaat het in hoofdzaak om terugdrijvingen aan de Belgische grens.

Vlaams Belang vraagt ontslag staatssecretaris De Moor

Intussen vraagt Vlaams Belang het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v). «De aanslag gisteren kon voorkomen worden als de uitgeprocedeerde moslimterrorist ook echt het land had moeten verlaten», zeggen partijvoorzitter Tom Van Grieken en Kamerfractieleider Barbara Pas.

Ze wijzen erop dat niemand weet hoeveel illegalen met terroristische motieven er nog in ons land rondlopen «door het beleid van de Moor. Als de staatssecretaris nog een greintje verantwoordelijkheidszin heeft, dient ze vandaag nog haar ontslag in», luidt het in een mededeling.

De 45-jarige Tunesiër die maandag twee Zweedse voetbalsupporters doodschot, kreeg in 2021 het bevel om het land te verlaten. Voor Vlaams Belang klopt de bewering van staatssecretaris de Moor niet dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) al het mogelijke gedaan heeft om hem het land uit te krijgen. «De Moor weigert al sinds haar aantreden om illegalen actief op te sporen en uit te zetten. Dat de man nooit opgepakt werd door de politie is volledig te wijten aan haar onwil om een grondig uitwijzingsbeleid te voeren. De Moor draait de rollen om», stelt Pas.

Voor de partij spreekt ook de (titelvoerende) burgemeester van Schaarbeek Bernard Clerfayt (DéFI) de verklaring tegen van de Moor dat er niks meer gedaan kon worden. Volgens hem was het verblijf van Abdessalem bekend bij de DVZ, maar hebben zij dat nooit gemeld aan de gemeente of de lokale politie. De terrorist zou zelfs zelf een adres in Schaarbeek opgegeven hebben aan de DVZ. Ook voor Clerfayt moet de Moor ontslag nemen.

Koning Filip belt met Zweedse koning

Koning Filip heeft deze middag getelefoneerd met de Zweedse koning Carl Gustaf naar aanleiding van deaanslag. Dat meldt het Koninklijk Paleis. «Hij heeft zijn medeleven en steun betuigd aan de Zweedse bevolking, wier verdriet door alle Belgen wordt gedeeld», klinkt het op X. Koning Filip en koningin Mathilde meldden gisterenavond al dat ze meeleven met de slachtoffers.

Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zijn solidariteit uitgedrukt. «Oekraïne staat vastberaden aan de zijde van onze Zweedse en Belgische vrienden in de strijd tegen terrorisme», zegt Zelenski op X, het vroegere Twitter. «Na de aanval van gisteren in Brussel, zijn mijn gedachten bij de Zweedse premier (Ulf Kristersson, red.), het Zweedse volk en alle getroffenen», aldus Zelenski. «Ik druk ook mijn solidariteit uit aan (de Belgische premier, red.) Alexander De Croo en het Belgische volk.»

