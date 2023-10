Aanslag in Brussel: Veiligheidsraad zit samen

Dreigingsniveau

Nu de vermoedelijke dader is doodgeschoten, is het onder meer de vraag of het dreigingsniveau zo hoog zal blijven. Dat niveau werd op 3 vastgelegd voor het hele land en op 4 - het allerhoogste niveau - voor Brussel. Premier De Croo wilde vooraf bij VRT niet op de zaken vooruitlopen. «We maken de evaluatie op de Nationale Veiligheidsraad, we lopen er niet op vooruit», klonk het. De Croo liet bij de openbare omroep wel verstaan dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn dat de dader medewerking had.