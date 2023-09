Van Quickenborne in de verdediging: «Kan plasbeweging of luchtgitaar zijn» (video)

«Het kan een plasbeweging zijn of luchtgitaar, maar het is in ieder geval niet in de buurt van een combi.» Dat zei vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) donderdag voor aanvang van de Kamercommissie waar hij tekst en uitleg zal geven bij het incident tijdens zijn verjaardagsfeest. Tijdens de zitting herhaalde hij diezelfde boodschap.